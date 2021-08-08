Москва, 8 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Более 50 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 8 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

(сс) Falcon® Photography Самолет

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 27 рейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре авиарейса, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» отменено пять рейсов, еще 14 задержано.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 8 августа погода в Москве будет хорошая, но местами могут быть небольшие дожди.