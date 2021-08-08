Токио, 8 августа, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии закрытия летних Олимпийских игр, которая 8 августа проходит в Токио, передал олимпийский флаг мэру Парижа Анн Идальго. Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Томас Бах

При это следующие летние Олимпийские игры состоятся в Париже в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Отметим, на Олимпиаде в Токио было разыграно 339 комплектов наград. Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами. Первое место у сборной США (39−41−33), второе — у команды Китая (38−32−18), третье — у Японии (27−14−17) и четвертое — у Великобритании (22−21−22).