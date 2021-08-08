Москва, 8 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Министерство высшего образования и науки пока не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против коронавируса SARS-CoV-2, в том числе и от иностранцев. Об этом сегодня, 8 августа, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире радиостанции «эхо Москвы».

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет», — рассказал Фальков.

Напомним, что в ряде регионов России власти обязали принудительно вакцинировать ряд категорий граждан. Тем из подлежащих принудительной вакцинации граждан, кто откажется от вакцинации без уважительной причины, грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.