Москва, 8 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Часть комплектующих для нового российского автомобиля представительского класса Aurus Senat будет производиться на предприятиях ПАО «КамАЗ». Об этом сообщает пресс-служба автомобильного завода.

Дарья Драй ИА REGNUM Aurus

КамАЗ будет производить для автомобилей Aurus около 30 позиций. На литейном заводе будут изготавливаться самые сложные отливки, включая блок цилиндров и головки.

Начальник технологического отдела производства цветного литья литейного завода КАМАЗа Александр Ефремов рассказал, что уже запущено опытно-промышленное производство единичных изделий. Он добавил, что к деталям для Aurus будут предъявляться особо высокие требования.

Для достижения таких характеристик специалистам пришлось освоить новый способ литья. Детали изготавливаются под низки давлениям в стержнях, также используется особый состав металла.

Автомобили Aurus Senat были представлены в мае 2018 года. Этот лимузин является основным служебным автомобилем президента России.