Москва, 8 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации на заседании 6 августа одобрило проект федерального закона, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2022 год. Об этом сегодня, 8 августа, сообщается на сайте правительства РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Речь идет о проекте федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год». Правительство одобрило данный законопроект и вносит его на рассмотрение Государственной думой в установленном порядке.

Напомним, что «ожидаемый период выплаты» — специальный показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений гражданина для определения размера накопительной пенсии. Продолжительность периода выплаты накопительной пенсии определяется на основании данных демографической статистики о количестве мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно и их ожидаемой продолжительности жизни.

Так, на 2020 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составил 258 месяцев, на 2021 год — 264 месяца. В одобренном правительстве законопроекте этот показатель на 2022 год предлагается сохранить — 264 месяца.