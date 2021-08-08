Токио, 8 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Российская гандболистка Анна Вяхирева признана наиболее ценным игроком турнира по этому виду спорта на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).

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При этом ранее женская сборная России по гандболу уступила национальной команде Франции в финале Олимпиады в Токио со счетом 25:30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная России смогла занять пятое место в общем медальном зачете на летней Олимпиаде в Токио, имея в активе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды.