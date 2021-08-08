Москва, 8 августа, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В матче финала по гандболу среди женских команд на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио удача была на стороне соперниц российских спортсменок. Об этом 8 августа заявил министр спорта России Олег Матыцин.

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

«Поздравляю российских гандболисток с серебром Игр в Токио», — приводит его слова пресс-служба Минспорта РФ.

Также Матыцин отметил, что для спортсменок из России Олимпиада началась непросто, однако им удалось найти свою игру и одержать ряд ярких побед на пути к финалу.

«В финальном матче российские гандболистки на равных сражались с француженками. Они до последних секунд игры боролись за победу, просто фортуна в этот день была на стороне соперниц», — добавил глава Минспорта России.

Кроме того, он поздравил с серебряными наградами тренеров национальной команды и Федерацию гандбола России.

«Вторую Олимпиаду подряд женская сборная России по гандболу становится призером Игр, это показатель высокого класса. Мы гордимся нашей командой. Благодарен сборной России за те эмоции, которые она подарила болельщикам, за нее болела вся страна», — указал Матыцин.

Отметим, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году женская сборная России по гандболу выиграла золотые медали.