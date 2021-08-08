Москва, 8 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Медийная активность главы Минобороны Сергея Шойгу по вопросам, находящимся далеко за рамками его компетенции, будь то заявление о программе импортозамещения или предложение о строительстве в Сибири трех-пяти новых крупных городов, не случайна, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Она говорит о том, что его статус в ближайшее время может быть повышен, например до вице-премьера, а то и премьер-министра», — рассуждает Лысаков в ТГ-канале.

Это, продолжил парламентарий, может открыть ему дорогу к посту председателя партии «Единая Россия», поскольку будучи военным он не имеет право состоять в партии.

По мнению Лысакова, готова и замена Шойгу.

«Заменить его в Министерстве обороны вполне сможет его бывший заместитель и нынешний активный и деятельный губернатор Тульской области Алексей Дюмин», — предполагает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири нужно создать пять крупных промышленных и научных центров — городов с населением до 1 млн человек. Также министр считает актуальным перенос столицы из Москвы в Сибирь.