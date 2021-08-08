Токио, 8 августа, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Мужская сборная Сербии по водному полу обыграла команду Греции в матче финала турнира по этому виду спорту на Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Imagauto.ru Водное поло

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Сербские ватерполисты проиграли грекам со счетом 13:10.

При этом ранее сборная Венгрии по водному полу выиграла бронзовые награды олимпийского турнира. Российские спортсмены не принимали участия в Олимпиаде.

Отметим, это вторая подряд победа ватерполистов сборной Сербии по водному поло на Олимпийских играх, также они два раза (в 2008 и 2012 году) выиграли олимпийские бронзовые медали, два раза (в 2009 и 2015 году) стали чемпионами мира и пять раз — чемпионами Европы.