Москва, 8 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 22 866 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 22 866 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах страны. При этом 8,5% случаев не имеют клинических проявлений болезни. За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 787 человек. Полностью выздороветь смогли 15 669 человек.

Наибольший суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом по-прежнему фиксируется в Москве (2761). Стабильно тяжелой остается ситуация в Санкт-Петербурге — 1909 случаев за сутки. В Московской области выявлено 1527 случаев заражения.