Токио, 8 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Российская женская сборная по гандболу уступила команде Франции в финальном матче на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Гандболистки из России уступили француженкам со счетом 25:30. Эта медаль стала 71-й в активе российской олимпийской сборной.

При этом бронзовые медали выиграла женская сборная Норвегии, которая в матче за третье место обыграла национальную команду Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная России смогла занять пятое место в общем медальном зачете на летней Олимпиаде в Токио.