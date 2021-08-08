Токио, 8 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Сборная России смогла занять пятое место в общем медальном зачете на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

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О пятом месте олимпийской российской сборной стало известно после победы британской спортсменки Лорен Прайс в финале соревнований по боксу в весовой категории до 75 кг.

После этого национальная команда России, в активе которой 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых наград, потеряла шансы догнать команду Великобритании (22−21−22), так как российские спортсмены могут выиграть золотую медаль только в женском турнире по гандболу.

Отметим, при этом сборная России завоевала на одну медаль больше по сравнению с Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро, где российская команда заняла четвертое место в общем зачете.