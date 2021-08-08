Токио, 8 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Проведение соревнований по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио стало полным крахом и позором. Об этом 8 августа заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Kremlin.ru Ирина Винер-Усманова

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«Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — полный крах: протестов больше, чем команд. Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул, и их пригласили», — приводит ее слова ТАСС.

Также Винер-Усманова добавила, что судьи на Играх не обладают достаточным опытом для работы на турнирах такого высокого уровня.

«Судьи — люди, не имеющие опыта, и (технический) комитет — это тоже люди, которые работают либо в институтах, либо занимаются организационной работой. Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике. В Лондоне, в Рио-де-Жанейро это были соревнования, а сейчас я слов не могу найти», — пояснила глава ВФХГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная России по художественной гимнастике выиграла серебряные награды в групповом многоборье на летней Олимпиаде в Токио. Это стало первым с 1996 года случаем, когда российская национальная команда осталась на Играх без золотых наград.