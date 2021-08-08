Токио, 8 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Право исключать любые виды спорта из программы Олимпийских игр (ОИ) без одобрения сессии Международного олимпийского комитета (МОК), являющейся высшим руководящим органом этой организации, получил исполком МОК. Решение об этом было принято на сессии МОК в Токио, передает 8 августа «Спорт-Экспресс».

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

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Отмечается, что теперь исполком МОК может исключить из программы Олимпиады любой вид спорта, если международной федерацией не выполняются решения исполкома организации или действия указанной федерации наносят вред олимпийскому движению.

При этом уточняется, что такое решение принято из-за ситуации в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), не выполняющей требования МОК по ее реформированию. Также указывается, что существует вероятность того, что из-за этого тяжелая атлетика может быть исключена из программы летней Олимпиады 2024 года в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная команда России завоевала семь наград по итогам 15-го дня на Олимпийских играх в Японии.