Токио, 8 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Результаты группового многоборья по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио прокомментировала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. Ее слова 8 августа приводит «Матч ТВ».

Kremlin.ru Ирина Винер-Усманова

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«Соревнований-то не было. С самого начала Россию убрали на два балла вниз. Ну как это? Без потерь, без видимых ошибок. С упражнением «Половецкие пляски», про которое президент FIG (Международной федерации гимнастики) Маринари Ватанава говорил, что это — Большой театр. Музыка, которую даже великий Игорь Моисеев замедлял. Мы её не замедлили, мы сделали всё как в оригинале. И чем это кончилось?», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная России по художественной гимнастике выиграла серебряные награды в групповом многоборье на летней Олимпиаде.