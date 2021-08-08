Вашингтон, 8 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Новая программа американской компании Apple по сканированию фотографий на устройствах пользователей угрожает конфиденциальности людей во всём мире, заявил глава компании WhatsApp Уилл Кэткарт в серии сообщений в социальной сети Twitter.

Army.mil Защита данных

Ранее Apple анонсировала новую систему безопасности, предусматривающую возможность сканирования фотографий пользователей смартфонов iPhone и других устройствах компании. В Apple объяснили это решение борьбой с насилием над детьми.

Глава принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp резко осудил такую политику Apple. Он объяснил, что для борьбы с насилием над детьми можно использовать другие методы, однако предлагаемый Apple подход угрожает очень серьёзными последствиями.

«Apple разработала программное обеспечение, которое может сканировать все личные фотографии на вашем телефоне — даже те, которыми вы бы сами не стали ни с кем делиться. Это не конфиденциальность», — подчеркнул Кэткарт.

Он добавил, что люди используют персональные компьютеры уже несколько десятилетий, однако ни у кого не возникало идеи сканировать всё содержимое устройств пользователей. Глава WhatsApp обратил внимание на то, что созданная Apple система сможет использоваться для поиска любой другой информации.

Например, соответствующие запросы могут делать правительства стран. Также новой системой могут воспользоваться киберпреступники, получив к ней доступ, используя уязвимость в операционной системе iOS.

«У этого подхода очень много проблем, мне неприятно видеть как они [Apple] действуют без привлечения экспертов», — подытожил глава WhatsApp.