Токио, 8 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Ещё 26 новых случаев заражения коронавирусом было выявлено на летней Олимпиаде в Токио. Об этом 8 августа сообщает оргкомитет Олимпийских игр.

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Среди заразившихся коронавирусной инфекцией спортсменов нет. Положительные результаты теста на коронавирус были получены у подрядчиков, персонала арены, а также сотрудников СМИ и волонтёров.

Всего с начала июля среди людей, причастных к проведению Олимпийских игр, было выявлено 430 случаев заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 22 новых подтверждённых случаях заражения коронавирусом на летних Олимпийских играх в Токио.