Токио, 8 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Женская сборная США по баскетболу обыграла команду Японии в финале турнира по этому виду спорта среди женщин на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Баскетбол

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Американки обыграли японок со счетом 90:75.

У сборной США наиболее результативными стаби Бриттни Грайнер, набравшая в матче 30 очков, и Эйжа Уилсон, которая набрала 19 очков.

В составе японской команды самыми результативными оказались Маки Такада, которая сумела набрать за игру 17 очков, и Нако Мотохаси, записавшая в свой актив 16 очков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что мужская сборная США по баскетболу переиграла команду Франции со счетом 82:87 и стала обладательницей золотых олимпийских медалей.