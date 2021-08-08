Токио, 8 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Сборная России по художественной гимнастике выиграла серебряные награды в групповом многоборье на летней Олимпиаде в Токио. Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Художественная гимнастика», вестибюль станции метро «Динамо»

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В составе российской национальной команды выступали Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. По итогам выполнения двух упражнений они получили в общей сложности 90,400 балла.

Первое место у сборной Болгарии, которая набрала 92,100 балла, третье — у гимнасток из Италии, набравших 87,700 балла.

Отметим, в настоящее время в активе олимпийской сборной России 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых медали, что позволяет российской команде занимать пятое место в общем медальном зачете.