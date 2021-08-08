Москва, 8 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Инициативу лидера списка «Единой России», министра обороны России Сергея Шойгу построить на территории Сибирского федерального округа от трех до пяти крупных городов с населением до миллиона человек, которые станут научно-промышленными и экономическими центрами, в своем телеграмм-канале поддержал российский политик Борис Якеменко. В своем телеграм-канале он пояснил:

ТВ-Сибирь Скульптура, которая в 90-х годах еще стояла на территории Нагорного парка в Барнауле

«Инициатива очень серьезная, смелая — не случайно ее активно начали высмеивать на оппозиционных ресурсах. А это индикатор того, что Шойгу говорит то, что другие говорить не решаются, он чувствует себя вправе это говорить. Это показатель того, что Россия возвращает себе утраченную после падения СССР способность к геополитическому мышлению масштабными, грандиозными проектами, которыми всегда отличалась наша страна.

Что значит эта инициатива? Это шанс на прорыв в масштабах не только Сибири, но и всей России, поскольку Сибирь придает нашей стране уникальное своеобразие, формирует «лица необщее выраженье» всей территории.

Не случайно в минуты тяжелых потрясений, когда Россия переживала катастрофы и кризисы, всегда начинались разговоры об отделении Сибири, о ее захвате или передаче кому либо. Можно вспомнить события 1920-х годов или планы США по покупке Сибири в 1990-е годы. У Сибири громадный не только природный, но и человеческий потенциал — вспомним, что именно сибирские дивизии сыграли громадную роль в битве под Москвой в 1941 году.

Кроме того, предложение Шойгу есть выполнение наказов президента, который видит Россию единой не только территориально, но, прежде всего, как единое пространство возможностей для самореализации всех граждан, вне зависимости от места проживания. Пока весь мир борется с пандемией и думает, что будет сегодня и завтра, Россия уже думает о том, что будет после пандемии. А, между прочим, от этого в немалой степени зависит и то, как мы справимся с пандемией. Идеология исторического оптимизма — важное лекарство против социального напряжения и трудностей, переживаемых сегодня.

Хорошо известно — одно и то же могут сказать два разных человека, и получится два разных результата. В истории с планами сибирских городов важно, что предложил инициативу Шойгу — человек, которому среди всех остальных министров, по всем опросам, доверяет большинство граждан. Он доказал свою эффективность неоднократно — по сути, создал МЧС, восстановил из руин армию и сделал её одной из сильнейших и самых высокотехнологичных армий мира. Если он возьмется за реализацию своего плана — он сделает, можно не сомневаться.

А ведь что такое новые города? «Новые» — ключевое слово. Там всё с нуля. Новая инфраструктура, новые возможности, новые люди. Наука, образование, промышленность, социальная среда, бизнес большой и малый совершенно иначе развиваются там, где нет привычных рамок, сложившихся систем, коллективов, где люди встречаются впервые и не скованы никакими прежними условностями.

Это возможность создать центры притяжения для людей, которым тесно в привычных рамках, которые хотели бы начать что-то с нуля, на новом месте, в новых условиях. Ведь создание новых городов-кластеров позволит привлечь в регион более 400 тысяч человек, возникнет более 275 тысяч рабочих мест, новые производства будут приносить стране около 2,3 триллиона рублей в год, объем внутреннего регионального продукта регионов Сибири вырастет на 30%, общий объём инвестиций в реализацию проекта оценивается примерно в 6,6 триллиона рублей. Будет построено более 25 объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожные ветки, авиасообщение, морское сообщение, автомобильные дороги, трубопроводы).

То есть это прорыв. Это, по сути, кардинальное обновление Сибири. Остается последний вопрос — реализация. Вряд ли бы Шойгу стал выступать с такими заявлениями, если бы уже не обсудил (и подробно) эту идею с президентом и людьми, отвечающими за ключевые сферы развития страны. Но как бы там ни было, по оценке специалистов, создаваемые кластеры могут выйти на полную мощность за 10 лет. Всего за 10 лет!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор экономических наук Никита Кричевский своём телеграм-канале отметил, что комплексное освоение Сибири — наш исторический долг перед предками, и что предложение Шойгу он поддерживает.

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