Москва, 8 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Проект постановления правительства, предусматривающий сбор и обработку биометрических персональных данных для идентификации и аутентификации водителей такси и каршеринга, предложило Минцифры РФ. Документ опубликован 7 августа на портале проектов нормативно-правовых актов.

Media.tj Цифровизация

Проект постановления определяет «случаи осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций». В частности, в проекте предлагается идентификация водителей легкового такси и водителей арендованных на срок до 24 часов транспортных средств (каршеринг).

Также предусмотрено использование биометрии для доступа на территорию организаций, в том числе финансового рынка, при условии, что на территории этих организаций будут в наличии «системы контроля и управления доступом». Кроме того, биометрию предлагается использовать для участия в «собраний участников гражданско-правового сообщества».

В случае одобрения предложенных Минцифры нововведений они могут вступить в силу с 1 января 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия откажется от импортных базовых станций стандарта LTE.