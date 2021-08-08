Новороссийск, Краснодарский край, 8 августа, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошёл в Чёрном море под Новороссийском. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

ЧП произошло во время погрузки с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума», который находится как минимум в шести километрах от берега. Объём выброса неизвестен, площадь загрязнения составляет около 200 кв. км.

В настоящее время владельцем консорциума создан оперативный штаб и задействованы аварийно-спасательные подразделения, которые базируются на терминале. В готовность приведены силы филиала Морской спасательной службы. На месте разлива выставлены боновые заграждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможном разливе нефтепродуктов на реке Печора в Коми.