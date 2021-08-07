Сочи, Краснодарский край, 8 августа, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий объявлено в городе-курорте Сочи. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Godunderstands.americanbible.org Шторм

В период с 7 по 9 августа в Сочи ожидаются сильные ливни с грозами и градом. Ожидается усиление ветра до 20−24 м/с. На реках возможен резкий подъём уровня воды, вплоть до неблагоприятных отметок. В горной местности высок риск схода селевых потоков.

Гостям и жителям города Сочи рекомендовано оставаться дома, внимательно следить за состоянием отопительной и осветительной систем и выключить все газовые и электроприборы в случае перебоев с подачей газа или электроэнергии. Также рекомендовано подготовить жильё к возможному удару стихии, собрать все необходимые вещи и документы и упаковать их во влагонепроницаемую ткань.

Кроме того, ГУ МЧС по региону рекомендует прислушиваться к сообщениям с предупреждениями о возможных ЧС по местным теле‑ и радиостанциям, а также не игнорировать SMS-сообщения от ГУ МЧС по региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о грозовом ливне в Екатеринбурге. Здесь за несколько часов выпала месячная норма осадков.