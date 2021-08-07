Анталья, Турция, 7 августа, 2021, 23:35 — ИА Регнум. В Турции в одну из местных больниц был госпитализирован мэр курортного города Анталья Мухиттин Бёджек. Об этом сообщила в субботу, 7 августа, газета Sabah.

Pixabay.com В больнице

По данным журналистов, мужчину, которого доставили в больницу Средиземноморского университета, поместили в отдельную палату.

О причинах госпитализации мэра курортного города не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 августа 2020 г. мэр крупного курортного города Турции Антальи Мухиттин Бёджек сообщил о своем заражении коронавирусной инфекцией.

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