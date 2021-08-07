Заволжье, Нижегородская область, 7 августа, 2021, 23:09 — ИА Регнум. С первого выступления сестёр Авериных на Олимпиаде было ясно, что их хотят «убрать». Об этом заявила заслуженный тренер России по художественной гимнастике, первый наставник сестёр Авериных Лариса Белова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Первый тренер сестёр Авериных Лариса Белова

«Девочки понимали, что их убирают. Они понимали это с первого выступления. Я думаю, им помогло это пережить то, что они были вместе. Сегодня я разговаривала с их родителями и пока у них нет уверенности в том, что девочки готовы идти дальше. Ариша сказала «нет», а Дина сказала, что не хватит здоровья. Позже, правда, она призналась, что это было сказано на эмоциях. Я верю, что ситуация их только закалит и они снова выступят на Олимпиаде. Я очень надеюсь, что они решат продолжить», — сказала Белова.

Она также рассказала, что целеустремленность всегда была отличительной чертой гимнасток.

«Более трудолюбивых и талантливых спортсменок, чем сестры Аверины у меня не было. Есть способные, но настолько трудолюбивых нет и по сей день. К этим Олимпийским играм они шли долго — с 4 лет и уже лет с пяти они знали, чего хотят. То, что случилось сегодня — очень несправедливо по отношению ко всем: к нашим детям, который смотрят на то, как проходят соревнования, к спортсменам, тренерам и зрителям. Мы очень сильны и нас не любят. Но я думаю, что нас не сломать. Бог им судья. Жизнь все расставит на свои места», — заявила Белова.

Как сообщало ИА REGNUM, российская гимнасткаДина Аверина, занявшая второе место на Олимпиаде в Токио,заявила, что она считает себя победительницей.