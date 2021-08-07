Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Лидер большинства в Сенате США от Демократической партии Чак Шумер пообещал, что верхняя палата Конгресса не уйдет на каникулы до голосования по плану развития инфраструктуры страны. Об этом он сообщил во время выступления на заседании палаты.

«Мы можем пойти по легкому пути или по сложному. В любом случае Сенат будет заседать до тех пор, пока мы не закончим свою работу», — отметил Шумер.

Напомним, в субботу, 7 августа, в Сенате США должны пройти по меньшей мере два голосования по указанному законопроекту, которые приблизят итоговое голосование по инициативе.

План по развитию инфраструктуры США предполагает выделение $11 млрд на программу транспортной безопасности страны. Кроме того, значительные средства должны пойти на модернизацию общественного транспорта и прочей транспортной инфраструктуры.