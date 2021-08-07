Москва, 7 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью советского и российского физика Юрия Трутнева, который стоял у истоков создания ядерного и термоядерного оружия, выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Очень жаль, — написал Рогозин на странице в соцсети Twitter. — Мои искренние соболезнования его родным и соратникам!«

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа пресс-служба госкорпорации «Росатом» сообщила, что академик РАН Юрий Трутнев умер в возрасте 93 лет.

Читайте также: Умер один из создателей советского термоядерного оружия Юрий Трутнев