Москва, 7 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Инициативу министра обороны РФ Сергея Шойгу о необходимости построить в Сибири несколько крупных городов считает весьма перспективной вице-президент компании КРОС, исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM она пояснила:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сибирь. Морозное небо

«Я знаю об этом проекте, посмотрела цифры специалистов, которые просчитали то, что мы можем получить на выходе. И действительно, они достаточно интересные и обнадёживающие. Количество новых рабочих мест оценивается на сегодня в 275 тысяч. И те новые производства, которые в этих городах-кластерах планируются, будут приносить стране более трёх триллионов рублей в год. И, безусловно, мы понимаем, что объем ВРП регионов Сибири вырастет на 30%.

Полагаю, что эти города и проекты будут знаковыми не только для Сибирского федерального округа, но и для всей России. Что отдельно понравилось: то, что при общем объеме инвестиций в этот мега-проект (а это более чем шесть триллионов рублей) государственные вложения составят менее 10%. Поэтому, безусловно, это достаточно интересный проект не только для государства.

И конечно же, если мы говорим о том, что создание таких крупных городов-кластеров — это развитие науки и промышленности, я бы хотела подчеркнуть, что это будет достаточно мощным стимулом для системы профессионального образования и для малого бизнеса, для строительной и транспортной областей. Ну и, конечно же, я думаю, что должна быть благоустроена и комфортная городская среда в этих городах — по-другому сейчас никак нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Сибирь нуждается в нескольких крупных городах, российский министр обороны Сергей Шойгу известил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

Читайте также: В Сибири нужно построить три-пять крупных городов — Шойгу