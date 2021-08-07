Токио, 7 августа, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Мужская сборная Франции по волейболу обыграла национальную команду России в финале Олимпийских игр (ОИ) в столице Японии. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) KeithJJ Волейбол

Встреча между командами завершилась со счётом 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

Таким образом, сборная России по волейболу завоевала серебренные медали на Олимпиаде, а команда Франция стала олимпийским чемпионом.

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа мужская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии в полуфинальном матче на летних ОИ в Токио.

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