Москва, 7 августа 2021, 18:05 — REGNUM Депутат Госдумы, представляющий Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область Александр Якубовский («Единая Россия») поддержал предложение министра обороны России Сергея Шойгу о создании в Сибири крупных новых городов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Законодатель высоко оценил инициативу, реализация которой будет способствовать значительному экономическому росту Сибири.
Депутат отметил, что многие сибирские города, в частности Братск и Усть-Илимск строились с расчетом на то, что там будет проживать значительно большее число жителей, нежели проживает в настоящий момент, что значительно упрощает реализацию идеи министра обороны.
Напомним, ранее выступая на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, Сергей Шойгу предложил создать в Сибири 3−5 крупных научно-промышленных, экономических центров с населением от 300−500 тыс. человек до миллиона.