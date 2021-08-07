Москва, 7 августа, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, представляющий Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область, Александр Якубовский («Единая Россия») поддержал предложение министра обороны России Сергея Шойгу о создании в Сибири крупных новых городов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Законодатель высоко оценил инициативу, реализация которой будет способствовать значительному экономическому росту Сибири.

«Я поддерживаю эту инициативу. В настоящее время я нахожусь в Братске и прекрасно понимаю, что работа в этом направлении будет способствовать увеличению производственных мощностей тех городов, где эта идея будет реализована», — подчеркнул Якубовский.

Депутат отметил, что многие сибирские города, в частности Братск и Усть-Илимск, строились с расчетом на то, что там будет проживать значительно большее число жителей, нежели проживает в настоящий момент, что значительно упрощает реализацию идеи министра обороны.

«Реализация предложения министра обороны вдохнет жизнь в регионы, позволит создать дополнительные рабочие места, а также будет способствовать прекращению оттока молодежи из регионов», — резюмировал Якубовский.

Напомним, ранее, выступая на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, Сергей Шойгу предложил создать в Сибири 3−5 крупных научно-промышленных, экономических центров с населением от 300−500 тыс. человек до миллиона.