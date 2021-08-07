Токио, 7 августа, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая стала олимпийской чемпионкой в Токио, «не верит, что это получилось». Об этом, как передает «Чемпионат», рассказала сама спортсменка журналистам.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

«Моя мечта сбылась, — сказала Ласицкене. — Очень тяжело всё далось».

По ее словам, Олимпиада в Токио, которая проходит без зрителей, очень необычная.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа президент РФ Владимир Путин поздравил прыгунью в высоту Марию Ласицкене, которая завоевала золотую медаль во время выступления на Олимпийских играх (ОИ) в Токио.

Читайте также: Путин поздравил легкоатлетку Ласицкене с победой на ОИ в Токио