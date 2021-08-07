Москва, 7 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Спортсменок сборной России по синхронному плаванию, победивших в групповых соревнованиях на Олимпийских играх (ОИ) в Токио, поздравил президент страны Владимир Путин. Телеграмма опубликована 7 августа на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Сердечно поздравляю вас (Алла Анатольевна, Мария Владимировна, Марина Сергеевна, Светлана Константиновна, Полина Дмитриевна, Александра Вячеславовна, Светлана Алексеевна, Влада Александровна) с победой, — говорится в телеграмме. — Вы блестяще продолжили замечательные традиции отечественной школы синхронного плавания, выступили поистине триумфально, не оставили своим соперницам ни единого шанса на успех».

Светлану Ромашину, которая в седьмой раз завоевала золотую олимпийскую медаль, поздравил российский лидер отдельно.

«Это — уникальное, непревзойдённое достижение (Ромашиной) в мировом синхронном плавании», — отметил Путин.

Напомним, ранее синхронистки сборной России выиграли золото в соревнованиях групп на Олимпийских играх в Токио.