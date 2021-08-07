Москва, 7 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене, которая завоевала золотую медаль во время выступления на Олимпийских играх (ОИ) в Токио, поздравил президент страны Владимир Путин. Телеграмма главы государства опубликована 7 августа на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

«Поздравляю Вас (Марию Ласицкене) с блестящей победой в Токио, — говорится в телеграмме. — … Вы вновь успешно защитили честь отечественной школы лёгкой атлетики… От души желаю благополучия, удачи и новых свершений».

По словам главы государства, первое в спортивной биографии олимпийское золото принесли Ласицкене «исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах».

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла первое место во время выступления на ОИ в городе Токио. Спортсменка сумела взять высоту 2,04 метра.

Читайте также: Российская прыгунья в высоту стала лучшей на Олимпиаде в Токио