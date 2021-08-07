Чебоксары, 20 февраля, 2020, 23:08 — ИА Регнум. В Чувашии продолжились кадровые изменения. Исполнявший обязанности главы минобразования Сергей Кудряшов освобождён от должности. Вакантное место занял Сергей Яковлев, работавший проректором сельхозакадемии. Соответствующие документы подписал сегодня, 20 февраля, врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Кудряшов освобождён от исполнения обязанностей министра образования и молодёжной политики, проработав на посту чуть менее полутора лет. Исполнение обязанностей главы минобразования возложено на 42-летнего Сергея Яковлева, который является кандидатом юридических наук и последние три года работал в Чувашской государственной сельскохозяйственной академии сначала начальником управления, затем — проректором по административно-хозяйственной работе.

До перехода в аграрный вуз Яковлев пять лет руководил чебоксарским филиалом ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет». У него также есть опыт работы на государственной службы: он два года трудился в администрации главы Чувашии начальником отдела государственной, а затем возглавил управление госслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января президент Владимир Путин назначил Олега Николаева врио главы Чувашии. 31 января в соответствии с Конституцией Чувашии было отправлено в отставку республиканское правительство, ряд министров продолжили работать в статусе исполняющих обязанности.