Краснодар, 7 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. По факту отравления 20 детей в поезде Мурманск — Адлер возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд

«Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, … уже изъяты пробы пищи и воды, опрошены сопровождающие детей лица, истребована документация, организован комплекс масштабных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 августа пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что с пассажирского поезда Мурманск — Адлер с подозрением на кишечную инфекцию сняли 20 детей и госпитализировали их в больницы Краснодарского края.

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