Москва, 7 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Блогер Ида Галич пообщалась по видеосвязи с американским актёром Райаном Рейнольдсом. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

https://www.instagram.com/p/CSPWOadNPFM/

Блогер вместе с представителями киностудии Disney Russia взяла эксклюзивное интервью у голливудского артиста о его недавнем проекте «Главный герой». «Не знаю, почему Disney Russia выбрали именно меня с моим английским… Хорошо, что я вначале сказала: «Сори фор май Инглиш!» — призналась Галич.

ИА REGNUM напоминает, что Райан Рейнольдс исполнил главную роль в фильме «Главный герой». Премьера киноленты состоится 13 августа 2021 года.