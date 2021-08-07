Санкт-Петербург, 7 августа, 2021, 17:20 — ИА Регнум. SMM-специалист Александр Бакалов провёл исследование на тему пользовательской активности в социальной сети «ВКонтакте». Он опубликовал статью на сайте издания vc.ru.

Вконтакте

По данным Бакалова, только 44% пользователей соцсети заходили в неё хотя бы раз за последние два года. И лишь 46% от числа этих людей посещают свой профиль ежедневно. «Из приведенных данным можем сделать однозначный вывод, что активность во ВКонтакте очень сильно падает… картина печальная», — пишет автор.

Ранее у администраторов сообществ во «ВКонтакте» появилась возможность получать отчисления от просмотров видеороликов пользователями. Чтобы монетизировать контент им необходимо вступить в партнёрскую программу соцсети.