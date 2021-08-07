Токио, 7 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Российский борец Абдулрашид Садулаев стал обладателем золотой награды в вольной борьбе на летних Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 97 кг. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сослан Рамонов и Абдулрашид Садулаев (справа)

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В финальном поединке борец из России победил американского спортсмена Кайла Снайдера со счетом 6:3.

При этом обладателями бронзовых наград стали представитель Кубы Рейнерис Салас и Абраам Коньедо из Италии.

Отметим, в настоящее время в активе олимпийской сборной России — 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали на Олимпиаде в Токио, что позволяет российской команде занимать пятое место в общем зачете.