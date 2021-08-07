Екатеринбург, 7 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Свердловской области выявили ещё 520 носителей коронавируса. Эти данные приводит оперштаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

В Екатеринбурге диагноз COVID-19 подтвердили ещё у 150 человек. Всего с начала пандемии на Среднем Урале обнаружили уже 111 057 заразившихся.

409 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от ковида ещё 23 человека, а за весь период пандемии уже 4514.