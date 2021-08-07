Краснодар, 7 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. С пассажирского поезда Мурманск — Адлер с подозрением на кишечную инфекцию сняли 20 детей и госпитализировали их в больницы Краснодарского края. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Yarregion.ru Поезд

Сообщается, что 20 детей, которые следовали в поезде №225 Мурманск — Адлер в составе двух организованных групп, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию.

Ещё 15 детей также с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медицинского осмотра.

Администрация Северо-Кавказской железной дороги организовала эстафетное медицинское наблюдение за двумя организованными группами, в составе которых следует около 250 детей.