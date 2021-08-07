Москва, 7 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Свое мнение о судействе в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио высказала 7 августа глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Kremlin.ru Ирина Винер-Усманова

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«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдёт в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде», — приводит ее слова RT.

Также глава Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что главная соперница российской гимнастки Дины Аверной — Линой Ашрам из Израиля — во время своего выступления в упражнении с лентой сделала серьезную ошибку, уронив ленту, за которую, как уточнила Винер-Усманова, должны снимать очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистичность.

«Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что, по его мнению, то, что российские гимнастки не смогли выиграть золотые медали в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио, не является трагедией.