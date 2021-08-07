Москва, 7 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. То, что российские гимнастки не смогли выиграть золотые медали в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио, не является трагедией. Такое мнение 7 августа высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Olympic.ru Станислав Поздняков

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«Абсолютно не трагедия, девочки боролись, не справились с волнением, перегорели в квалификации перед финалом. Наверное, по поводу судейства скажут эксперты, к коим я не отношусь», — приводит его слова ТАСС.

Также Поздняков отметил, что, по его мнению, в некоторых моментах российская гимнастка Дина Аверина лучше выступала с мячом и добавил, что с человеческой точки зрения российских гимнасток необходимо поддержать, так как они молодцы и боролись за олимпийские награды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская гимнастка Дина Аверина стала обладательницей серебряной медали в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.