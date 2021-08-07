Токио, 7 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Поданный российской стороной протест на результат гимнастки Дины Авериной после выполнения ею упражнения с лентой в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио с требованием пересмотра оценки был отклонен. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выполнение Диной Авериной упражнения с лентой получило оценку 24 балла ровно, в то время, как ее главная соперница — Линой Ашрам из Израиля получила за это упражнение только 23,300 балла, что позволило ей стать олимпийской чемпионкой.

При этом по итогам четырех видов программы израильская гимнастка набрала 107,800 балла и Дина Аверина уступила ей только 0,150 балла. В то же время сестра Дины — Арина Аверина стала на Олимпиаде только четвертой.

Отметим, это первый раз с Олимпиады 1996 года в Атланте, когда российские гимнастки в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике не взяли олимпийское золото.