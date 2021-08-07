Токио, 7 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Российская гимнастка Дина Аверина стала обладательницей серебряной медали в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Художественная гимнастика», вестибюль станции метро «Динамо»

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По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой спортсменка из России набрала 107,650 балла.

При этом первое место у Лины Ашрам из Израиля, набравшей 107,800 балла, третье место заняла представительница Белоруссии Алина Горносько (102,700 балла).

Четвертое место заняла сестра Дины — Арина Аверина, набравшая за свое выступление в многоборье 102,100 балла.

Вместе с тем во время финала соревнований российские гимнастки несколько раз подавали протест. Арина Аверина — по оценкам за упражнения с мячом и булавами, Дина Аверина — по оценкам за упражнения с булавами и лентой. Однако был удовлетворён только протест Арины Авериной за упражнения с булавами.

Отметим, сёстрам Авериным по 22 года и Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина — четырехкратной чемпионка мира и девятикратной чемпионкой Европы. У 22-летней Лины Ашрам в активе ни одной победы на мировых первенствах и пять серебряных и шесть бронзовых наград на чемпионатах мира и две победы на первенствах Европы. При этом это первый с 1996 года раз, когда российские спортсменки не выиграли на Олимпиаде золотых наград в индивидуальном многоборье.