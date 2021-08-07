Москва, 7 августа, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 22 320 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 22 320 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах России. За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 793 человека. Выздороветь за сутки смогли 19 485 человек.

Наибольший суточный прирост случаев заражения коронавирусом сохраняется в Москве — 2235. В Санкт-Петербурге ситуация остается стабильно тяжелой — 1904 случая за сутки. На третьем месте — Московская область (1455).