Токио, 7 августа, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Российская гимнастка Дина Аверина стал второй в упражнениях с обручем в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Художественная гимнастика», вестибюль станции метро «Динамо»

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При этом первое место заняла спортсменка из Израиля Лина Ашрам, третьей стала сестра Дины — еще одна российская гимнастка Арина Аверина.

Отметим, в настоящее время в активе олимпийской сборной России 17 золотых 24 серебряные и 22 бронзовые награды, что позволяет российской национальной команде занимать пятое место в общем медальном зачете.