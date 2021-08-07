Токио, 7 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Российская женская сборная по водному полу проиграла национальной команде Венгрии в матче за третье место на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Об этом 7 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ватерполистки из России уступили венгеркам со счетом 9:11.

При этом в схватке за золотую награду Олимпиады в этом виде спорта позднее 7 августа сойдутся сборные Испании и США.

Отметим, в настоящее время олимпийская сборная России занимает пятое место в общем олимпийском зачете, имея в активе 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды.