Москва, 7 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В России выявлен случай суперраспространения коронавируса, когда один человек заразил сразу 1,5 тысячи человек. Об этом в интервью журналистам рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

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Суперраспространителями считаются люди, которые, будучи зараженными коронавирусом, переносят это бессимптомно или со слабо выраженными симптомами, при этом такие люди ведут активную деятельность и, зачастую, пренебрегают средствами индивидуальной защиты.

Семенов напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, то есть распространяется максимально при социальных контактах.

«Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей», — пояснил Семенов.

Специалист рассказал, что в России зарегистрированы случаи супераспространения коронавируса. Так, один человек заразил сразу 1500 человек — это максимальный случай в нашей стране.

По статистике один пациент инфицированный первоначальным «уханьским» штаммом коронавируса заражал от двух до трех человек. Один человек зараженный дельта-штаммом заражает уже от пяти до шести человек. Суперраспространитель может заразить гораздо больше людей.