Минск, 7 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Возможность предоставить показания по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской двум тренерам из Белоруссии даст дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 7 августа рассказал журналистам исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

FISUTV Кристина Тимановская

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«Как вы знаете, работу начала дисциплинарная комиссия. Аккредитации двух тренеров были отозваны, и они уже покинули Олимпийскую деревню. Им будет предоставлена возможность быть услышанными», — сказал он.

При этом накануне МОК лишил тренеров сборной Белоруссии Артура Шимака и Юрия Моисевича аккредитаций за их участие в попытке отправить Тимановскую на родину.

Отметим, 6 августа глава МОК Томас Бах заявил, что лишение аккредитаций белорусских тренеров Артура Шумака и Юрия Моисевича на Олимпиаде в Токио не означает, что дело легкоатлетки Кристины Тимановской закрыто.